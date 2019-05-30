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Трамп заявил, что жестче всех относится к России

Несмотря на это, он хочет наладить с ней отношения

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что никто из его предшественников не вел такую жесткую политику в отношении России, как он. Он сказал об этом журналистам в четверг, перед вылетом из Вашингтона в Колорадо-Спрингс.

Он отметил, что ввел против России беспрецедентно жесткие санкции и сейчас выступает против строительства газопровода "Северный поток-2".

Трамп добавил, что несмотря на эту жесткость, он все равно хочет наладить отношения с Россией, а также ладить с Китаем, Европой "и даже Ираном".

Ранее в этот день Трамп написал в твиттере, что американские СМИ перестали упоминать Москву, потому что он не имел ничего общего "с попытками России помочь" ему избраться президентом США. Он отметил, что такого преступления и не существовало, что подтвердил спецпрокурор Роберт Мюллер, а обвинения в его адрес были фальшивыми и чудовищными.

Однако вскоре после публикации этих твитов, перед посадкой в самолет, президент заявил, что Россия не помогла ему победить на выборах.

Дональд Трамп США Роберт Мюллер

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