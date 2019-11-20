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Путин назвал разлад с Вашингтоном следствием внутриполитической борьбы в США

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Внутриполитическая борьба в США до сих пор негативно влияет на российско-американские отношения, в Москве готовы, что "это когда-то прекратится", заявил на форуме "ВТБ Капитала" президент Владимир Путин.

"Мы видим, что происходит там до сих пор. Слава богу, что нас уже никто не обвиняет, что мы вмешиваемся в выборы в Соединенных Штатах, теперь там Украину обвиняют. Ну, и пускай там разбираются между собой", - отметил он.

По его словам, у двух стран много общих площадок для совместной работы, и Москве готовы к сотрудничеству "настолько, насколько к этому готовы наши американские партнеры".

"Все-таки Россия и США являются крупнейшими ядерными державами. На сегодняшний день это так. И не учитывать этот фактор нельзя. В борьбе с терроризмом худо-бедно, но все-таки мы сотрудничаем. На оперативном уровне хотя бы идет сотрудничество в Сирии", - сказал президент.

Также он упомянул контакты по линии борьбы с организованной преступностью и сохранению природы. В частности, он убежден, что администрацию США нужно вовлекать в решение вопросов климата, несмотря на выход Вашингтона из Парижского соглашения. Это решение Дональда Трампа он назвал ошибкой.

Президент напомнил о союзничестве стран в двух мировых войнах и признал желание сотрудничать в технологической сфере и "в экономике в целом". При президентстве Барака Обамы товарооборот России и США до $20 млрд.

"За два года президентства Трампа товарооборот вырос до $25 млрд. Много это или мало? У нас с Турцией $25 млрд, и с такой экономикой, как США, тоже $25 млрд. Мало, конечно", - отметил Путин.

"Я считаю, что у нас много общих интересов с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты - великая страна, мы всегда относились и относимся с уважением к США", - сказал Путин.

Ранее на форуме он отметил, что санкции США сначала его встревожили, но затем стало очевидно, что Россия добилась больших успехов в импортозамещении, а США "выстрелили себе в ногу".

Владимир Путин США Украина

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