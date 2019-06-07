Поиск

Трамп назвал причину ухудшения российско-американских отношений

Президент США винит во всем расследование спецпрокурора Мюллера

Трамп назвал причину ухудшения российско-американских отношений
Куклы Трампа и Путина на карнавале в немецком Дюссельдорфе в марте этого года
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сообщил, что отношения между Россией и США были испорчены расследованием Мюллера.

"Думаю, у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Они были испорчены фальшивой охотой на ведьм. У меня могут быть хорошие отношения с Россией", - заявил Трамп.

Он также отметил, что спецпрокурор Мюллер "выставил себя дураком", когда дал первые и единственные комментарии о своем расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США.

Недовольство Трампа вызвали слова спецпрокурора о том, что "президент не может быть обвинен в совершении федеральных преступлений, пока он находится в своей должности. Это противоречило бы конституции".

Лидер США также прокомментировал сообщения СМИ о том, что спикер Палаты представителей Конгресса США на встрече с соратниками по партии заявила, что не хочет импичмента для Трампа, а хочет видеть его в тюрьме.

"Это было ужасное, отвратительное, злобное заявление, пока я был за границей... Она ужасный человек, и я скажу вам ее имя, это нервная Нэнси, потому что она нервная развалина", - сказал он.

В марте 2019 года команда спецпрокурора США Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в послании Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

Позднее Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера.

Дональд Трамп Россия

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 7 июня

Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа перенесены

Тереза Мэй официально покидает пост лидера Консервативной партии

Тереза Мэй официально покидает пост лидера Консервативной партии

В Раде вновь представят к увольнению украинских министров и силовиков

ЕС установил условия получения долгосрочных мультивиз в Шенген

Автобус с туристами попал в крупную аварию в Дубае

Что произошло за день: четверг, 6 июня

Российские туристы в 2018 году потратили за рубежом почти $35 млрд

Российские туристы в 2018 году потратили за рубежом почти $35 млрд

В "Нафтогазе" заявили, что "Газпром" готовится к "газовой войне"

В "Нафтогазе" заявили, что "Газпром" готовится к "газовой войне"

Путин заверил европейцев, что России не нужен развал их стран

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');