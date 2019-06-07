Трамп назвал причину ухудшения российско-американских отношений

Президент США винит во всем расследование спецпрокурора Мюллера

Куклы Трампа и Путина на карнавале в немецком Дюссельдорфе в марте этого года Фото: epa/vostock-photo

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сообщил, что отношения между Россией и США были испорчены расследованием Мюллера.

"Думаю, у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Они были испорчены фальшивой охотой на ведьм. У меня могут быть хорошие отношения с Россией", - заявил Трамп.

Он также отметил, что спецпрокурор Мюллер "выставил себя дураком", когда дал первые и единственные комментарии о своем расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США.

Недовольство Трампа вызвали слова спецпрокурора о том, что "президент не может быть обвинен в совершении федеральных преступлений, пока он находится в своей должности. Это противоречило бы конституции".

Лидер США также прокомментировал сообщения СМИ о том, что спикер Палаты представителей Конгресса США на встрече с соратниками по партии заявила, что не хочет импичмента для Трампа, а хочет видеть его в тюрьме.

"Это было ужасное, отвратительное, злобное заявление, пока я был за границей... Она ужасный человек, и я скажу вам ее имя, это нервная Нэнси, потому что она нервная развалина", - сказал он.

В марте 2019 года команда спецпрокурора США Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в послании Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

Позднее Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера.