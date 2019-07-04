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Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.

Речь идет о двух мужчинах 28 и 25 лет, которые специально прибыли в Белоруссию для подготовки к праздничному салюту.

СК заявил, что они неправильно подготовили фейерверки к запуску, в результате чего снаряды разрывались почти на земле.

В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил обращения с взрывоопасными веществами, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее министерство обороны Белоруссии сообщило, что подорвавшиеся в Минске салютные установки и фейерверки были закуплены в российском ОАО "Пиро-Росс" (Сергиев Посад), а предположительной причиной подрывов стали некачественные заряды.

Следственный комитет Белоруссии заявил, что рассматривает версию о том, что причиной ЧП на салюте в День Независимости в Минске стали некачественные фейерверки, как основную.

В результате ЧП во время салюта по случаю дня независимости Белоруссии 3 июля погибла женщина, еще 10 пострадали.

Минск

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