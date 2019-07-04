Поиск

В Минске госпитализировали двух раненных во время праздничного салюта

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - К утру четверга в больнице остаются двое пострадавших во время праздничного салюта в Минске, устроенного накануне - в День независимости Белоруссии, сообщил министр здравоохранения страны Владимир Караник.

"На сегодняшний момент в стационаре остаются два человека. Это двое мужчин, 1957 и 1995 годов рождения. У одного из них - ранение щеки, у другого - травма плеча. Оба находятся в состоянии ближе к удовлетворительному, угрозы для жизни нет. Остальным помощь оказана амбулаторно, они отпущены домой", - сказал Караник, слова которого приводит госагентство БелТА.

Министр отметил, что всего из-за салюта пострадали восемь человек: пятерым врачи помогли на месте, затем они были госпитализированы в ближайшие больницы. Еще трое пострадавших с ранениями, в основном стеклом, сами обратились в больницы.

При этом во время ЧП женщина 1955 года рождения получила травмы, не совместимые с жизнью, и реаниматологи не смогли спасти ее жизнь.

Накануне очевидцы сообщали в соцсетях, что во время праздничного салюта, посвященного Дню независимости Белоруссии, произошло ЧП. На опубликованных видео видно, что заряды взрывались очень низко, практически у самой земли. В результате инцидента погибла женщина. Следственный комитет Белоруссии проводит проверку по факту ее смерти.

Белоруссия Минск

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 4 июля

Путин назвал невмешательство во внутренние дела других главным отличием РФ от США

Путин заявил о вынужденности санкций против экономических связей с Италией

Facebook и Instagram восстановили работу

Суд запретил администрации Трампа тратить средства Минобороны на стену

Суд запретил администрации Трампа тратить средства Минобороны на стену

Женщина погибла во время праздничного салюта в Минске

Порошенко призвал граждан протестовать против отмены закона о люстрации

Порошенко призвал граждан протестовать против отмены закона о люстрации
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Обвиняемому в организации беспорядков в Грузии надели электронный браслет

Турист погиб при извержении вулкана рядом с Сицилией

Извержение вулкана неподалеку от Сицилии вызвало панику у туристов

Извержение вулкана неподалеку от Сицилии вызвало панику у туристов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');