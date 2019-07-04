В Минске заявили, что убившие женщину фейерверки были куплены в России

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Белорусии заявило, что подорвавшиеся в Минске салютные установки и фейерверки были закуплены в России, предположительная причина ЧП, которое привело к гибели женщины на празднике, - некачественные заряды.

"Салютные установки и сами фейерверочные изделия были приобретены в российском ОАО "Пиро-Росс" (г. Сергиев Посад). Установлено, что подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, применяемых в ходе салюта", - говорится в заявлении Минобороны. Там также сообщили, что ЧП с салютом произошло на трех из шести точек его проведения.

Накануне очевидцы сообщали в соцсетях, что 3 июня во время праздничного салюта, посвященного Дню независимости Белоруссии, произошло ЧП. На опубликованных видео видно, что заряды взрывались очень низко, практически у самой земли. В результате инцидента погибла женщина, осколками были ранены 10 человек, двое из них все еще остаются в больнице.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о нарушении правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих. По данным следствия, в ходе праздничного салюта произошли четыре взрыва фейерверочных изделий, которые разрушили салютные установки, а осколки ранили людей и повредили ближайшие здания.