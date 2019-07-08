Посольство РФ в Минске запросило встречу с россиянами, задержанными после ЧП на салюте

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Белоруссии запросило встречу с двумя россиянами, задержанными по делу о взрывах на салюте в Минске, в результате которых погибла женщина; об этом в понедельник сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Посольство обратилось с соответствующими запросами в МИД и полицию Белоруссии.

4 июля в Минске задержали двух представителей российской компании-поставщика фейерверков, которая обеспечивала проведение салюта в день независимости Белоруссии 3 июля. Следствие считает, что причиной ЧП стали некачественные российские фейерверки, а задержанные россияне неправильно подготовили их к запуску, в результате чего снаряды разрывались почти на земле.