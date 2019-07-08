Поиск

Посольство РФ в Минске запросило встречу с россиянами, задержанными после ЧП на салюте

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Белоруссии запросило встречу с двумя россиянами, задержанными по делу о взрывах на салюте в Минске, в результате которых погибла женщина; об этом в понедельник сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Посольство обратилось с соответствующими запросами в МИД и полицию Белоруссии.

4 июля в Минске задержали двух представителей российской компании-поставщика фейерверков, которая обеспечивала проведение салюта в день независимости Белоруссии 3 июля. Следствие считает, что причиной ЧП стали некачественные российские фейерверки, а задержанные россияне неправильно подготовили их к запуску, в результате чего снаряды разрывались почти на земле.

Минск Белоруссия

Новости по теме

Новости

Новый премьер Греции Мицотакис принес присягу

Новый премьер Греции Мицотакис принес присягу

Уровень обогащения иранского урана превысил 4,5%

Украинский канал NewsOne отменил телемост с Россией из-за угроз расправы

Украинский канал NewsOne отменил телемост с Россией из-за угроз расправы
Пожар в соборе Парижской Богоматери

На восстановление Нотр-Дама пока разрешили потратить 38 млн евро

На восстановление Нотр-Дама пока разрешили потратить 38 млн евро

Зеленский предложил Путину провести в Минске переговоры о Донбассе

Зеленский предложил Путину провести в Минске переговоры о Донбассе

Зеленскому предложили созвать заседание СНБО по поводу телемоста с "Россией 24"

British Airways выписали штраф в 183 млн фунтов из-за утечки данных клиентов

Источник назвал два условия допуска грузинских авиакомпаний к полетам в РФ

Акцию ЛГБТ в Тбилиси отменили из-за угроз

"Рустави 2" возобновил работу после нескольких часов приостановки вещания

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');