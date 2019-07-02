Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.

По словам Трампа, несколько танков будет размещено снаружи. "Нужно быть очень осторожными с танками, потому что дорогам обычно не нравятся, когда на них тяжелые танки. Поэтому нам придется поместить их в определенных местах", - пояснил он. Предполагается, что тяжелую технику разместят на Национальной Аллее.

По данным фотографа Associated Press, в Вашингтон уже прибыли как минимум два танка M1A1 Abrams. Они с четырьмя другими военными машинами находятся в грузовом поезде на железнодорожной станции на юго-восточной окраине Вашингтона. Фотограф отметил, что технику охраняет военная полиция, но ее видно прохожим.

Мероприятие в честь Дня независимости США в этом году называется "Слава Америке" и посвящается американским военным. По данным агентства, Трамп захотел отметить 4 июля военным парадом после того, как увидел аналогичное мероприятие в Париже в 2007 году. Ранее парад не состоялся из-за недовольства американских законодателей заявленной ценой - $92 млн.