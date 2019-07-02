Поиск

Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.

По словам Трампа, несколько танков будет размещено снаружи. "Нужно быть очень осторожными с танками, потому что дорогам обычно не нравятся, когда на них тяжелые танки. Поэтому нам придется поместить их в определенных местах", - пояснил он. Предполагается, что тяжелую технику разместят на Национальной Аллее.

По данным фотографа Associated Press, в Вашингтон уже прибыли как минимум два танка M1A1 Abrams. Они с четырьмя другими военными машинами находятся в грузовом поезде на железнодорожной станции на юго-восточной окраине Вашингтона. Фотограф отметил, что технику охраняет военная полиция, но ее видно прохожим.

Мероприятие в честь Дня независимости США в этом году называется "Слава Америке" и посвящается американским военным. По данным агентства, Трамп захотел отметить 4 июля военным парадом после того, как увидел аналогичное мероприятие в Париже в 2007 году. Ранее парад не состоялся из-за недовольства американских законодателей заявленной ценой - $92 млн.

Дональд Трамп

Новости

Чехия аннулировала разрешения на часть рейсов "Аэрофлота" в Прагу

Трамп подписал законопроект о помощи мигрантам на $4,6 млрд

Трамп подписал законопроект о помощи мигрантам на $4,6 млрд

Трамп назвал "игрой с огнем" превышение Ираном лимита по обогащенному урану

Четыре офиса Facebook в США эвакуированы из-за возможного обнаружения зарина

Турция задумалась о покупке истребителей у РФ, если не получит F-35 у США

Полиция Гонконга выгнала протестующих из здания парламента

В Гонконге полиция начала разгон протестующих

Швеция разместила новую систему ПВО на острове в Балтийском море

Швеция разместила новую систему ПВО на острове в Балтийском море

В отделе Госдепа США по контролю над ядерным оружием осталось четверо сотрудников

Российские военные сообщили о слежении за кораблями НАТО на учении Sea Breeze

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');