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Трамп пообещал самый большой салют на День независимости США

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал, что в День независимости США 4 июля в Вашингтоне пройдет "невероятный воздушный парад и самый большой салют".

"Масштабное 4 июля в Вашингтоне. "Салют Америке". Пентагон и наши замечательные военачальники очень рады заниматься этим и показывать американским гражданам, помимо прочего, самую сильную и продвинутую армию в мире. Невероятный воздушный парад и самый большой салют", - написал Трамп в своем твиттере.

4 июля на территории мемориала Линкольну в Вашингтоне с 18:30 до 19:30 по вашингтонскому времени (1:30-2:30 мск) пройдет мероприятие "Салют Америке".

Трамп и его предшественники ранее проводили мероприятия в честь Дня независимости в Белом доме, но обычно не посещали празднования на Национальной аллее в Вашингтоне, отмечает телеканал CNN.

На мероприятии "Салют Америке" выступит сам Трамп, также там примут участие военные оркестры, и пройдет воздушный парад.

Затем на западной лужайке Капитолия состоится концерт, в котором, в частности примут участие персонажи телепередачи "Улица Сезам", сообщает министерство внутренних дел США.

Завершится день салютом, который будут запускать на Национальной аллее.

В понедельник Трамп сообщил, что в параде в мероприятии в честь Дня независимости примут участие танки. Однако совет округа Колумбия в ответ написал в твиттере "спасибо, но никаких танков".

Дональд Трамп США

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