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2000 человек пришли к лидеру правящей партии Грузии требовать отставки главы МВД

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Участники проходящих с 21 июня акций протеста в Тбилиси с требованием отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария в субботу провели очередное шествие к резиденции председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

Как заявили журналистам организаторы акции, цель шествия под названием "Марш свободы" - напомнить Иванишвили и правящей партии о том, что протесты не прекратятся до тех пор, пока Гахария не покинет свой пост.

По их словам, подобные акции будут организованы в конце каждой недели, а митинги на проспекте Руставели будут по-прежнему проходить ежедневно.

В шествии приняло участие около 2 тысяч человек, его участники несли в руках плакаты антироссийского содержания и надписями: "Гахария, уходи!"

У резиденции Иванишвили участники акции устроили шумный протест, используя свистки, барабаны, повторили в мегафоны свои требования и спели гимны Грузии и Евросоюза. Участники акции периодически скандировали лозунг о том, что "Грузия должна идти в сторону Запада, а не в сторону России". Акция прошла без инцидентов, участников шествия в пути сопровождала машина "Скорой помощи".

Грузинские СМИ отмечают, что в шествии, организаторы которого утверждают, что это протест простых граждан, не имеющих отношения к политике, приняли участие в основном активисты оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия".

"Это очень справедливое требование - отставка Гахария и пусть ни у кого не будет иллюзий, что протест куда-то исчезнет", - заявила журналистам член "Европейской Грузии" Элене Хоштария, комментируя участие своей партии в данной акции.

Акции протеста в Тбилиси продолжаются 17-й день. Участники акции требуют отставки главы МВД в связи с большим количеством пострадавших в ходе событий ночи 20-21 июня.

В ночь на 21 июня полиция и спецназ в Тбилиси применили спецсредства против митингующих, пытавшихся ворваться в здание грузинского парламента. Протесты были вызваны участием российской парламентской делегации в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. В результате столкновений, продолжавшихся до рассвета, пострадали 240 человек, включая 80 полицейских.

В МВД Грузии заявляют, что применение силы полицией было легитимным, а в связи с возможными фактами превышения силы со стороны сотрудников правоохранительных органов начато расследование.

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Параллельно Генпрокуратура Грузии расследует факты насилия со стороны участников митинга. Одному из оппозиционных депутатов парламента Грузии Никанору Мелия было предъявлено обвинение в организации и участии в насилии. Кроме этого в прокуратуру на допрос были вызваны ряд лидеров оппозиции.

На этой неделе МВД Грузии задержало четырех участников беспорядков, которых обвиняют в нападении на сотрудников полиции. По оценке Генпрокуратуры, следствием было установлено, что 20-21 июня у здания парламента в Тбилиси определенные лица пытались устроить государственный переворот с целью захвата власти.

Грузия Тбилиси Бидзина Иванишвили

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