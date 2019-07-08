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Все организованные туристические группы вернулись из Грузии в Россию

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Все российские туристы, ездившие в Грузию в составе организованных групп, успели вернуться в Россию до прекращения авиасообщения между странами, сообщили в понедельник в Ростуризме.

Там пояснили, что продажа туров в Грузию остановлена с 22 июня. Все, кто должен был вернуться до 8 июля, вернулись; с теми же, кто забронировал туры в Грузию на более поздние даты, ведутся переговоры по альтернативным направлениям или возврату денег.

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Всего таких туристов больше 4 тысяч, туры были забронированы до конца 2019 года. Из них 1,4 туристов решили аннулировать туры, а 2,9 тысяч человек сменили направление поездок на Турцию, Кипр, Черногорию, Скандинавию, Италию и Испанию.

Все авиакомпании полностью вернули деньги за билеты на рейсы до и после 8 июля. Исключением является Georgian Airways, которая не принимает билеты к возврату и рассматривает заявления на возврат до 90 рабочих дней.

Указ президента РФ, который ввел для российских авиакомпаний временный запрет на перевозки граждан РФ на территорию Грузии, вступил в силу с понедельника.

Грузия Ростуризм

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