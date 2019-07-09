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Полиция Казахстана задержала более 100 человек в день столицы

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Полиция задержала более 100 человек за участие в несанкционированных акциях протеста в Нур-Султане и Алма-Ате в день столицы - 6 июля, сообщил глава МВД Ерлан Тургумбаев. Еще 44 человека привлекли к административной ответственности: штрафам и административному аресту. Остальных отпустили домой после профилактической беседы.

Он напомнил, что накануне митингов были задержаны лица, призывавшие к акциям протеста. В отношении организаторов несанкционированных митингов возбудили два уголовных дела. При обыске у них изъяли громкоговорители, баллончики с краской и дымовые шашки.

В минувшую субботу полиция пресекла в Алма-Ате и Нур-Султане попытки проведения несанкционированных митингов, организованных движением "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), которое признано в стране экстремистским.

После 9 июня, когда в Казахстане прошли президентские выборы, по стране прокатилась волна несанкционированных митингов, участники которых сначала призывали бойкотировать голосование, а потом выступили против их результатов. По заявлению МВД, митинги были организованы сторонниками экстремистской организации ДВК по указанию ее руководителей из-за рубежа для дестабилизации ситуации в стране.

Казахстан Нур-Султан Алма-Ата

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