В Россию из Казахстана пытались ввезти 4000 черепах под видом капусты

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники Оренбургской таможни пресекли незаконный ввоз в Россию из Казахстана крупной партии среднеазиатских сухопутных черепах, которая была замаскирована под овощи.

Пресс-служба ведомства сообщает, что 4 тыс. 100 живых черепах перевозились в 24 мешках под прикрытием 7 тонн свежей капусты.

"В документах, представленных перевозчиком к пограничному контролю, какая-либо информация о живом товаре отсутствовала. Общая рыночная стоимость выявленной партии пресмыкающихся составляет более 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды стратегически важных ресурсов фауны.

Оренбургская таможня и институт степи Уральского отделения РАН ведут работу по возвращению черепах в их естественные условия обитания.