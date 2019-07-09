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США потеряли $45 млрд из-за киберинцидентов в 2018 году

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Инциденты в киберпространстве обернулись финансовыми потерями для американских организаций в размере $45 млрд в 2018 году. Об этом говорится в отчете Online Trust Alliance (OTA), опубликованном во вторник.

В документе говорится о таких случаях, как кража конфиденциальной информации, в том числе из электронных писем, кибератаки с вымогательством и иные утечки данных.

По оценкам OTA, в 2018 году зафиксировано более 2 млн киберинцидентов. Но вполне вероятно, что даже это число слишком мало, и реальная проблема недооценена, подчеркивается в отчете.

"Число киберинцидентов и их финансовое влияние сейчас намного больше, чем мы видели в прошлом", - приводит издание The Hill слова технического директора OTA Джеффа Уилбара.

В отчете отмечается, что 95% случаев утечки информации можно предотвратить благодаря простым подходам к усилению безопасности - например, обучать сотрудников организаций в сфере безопасности и охраны конфиденциальности данных.

США

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