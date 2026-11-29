В Испании зафиксировали рекордную явку на выборах

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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Явка избирателей на парламентских выборах в Испании превысила 68%, сообщают в воскресенье испанские СМИ со ссылкой на данные МВД страны.

Отмечается, что это рекордно высокий показатель. Предыдущим максимальным значением считался показатель, зафиксированный в марте 1996 года - 63,4%.

Нынешний показатель еще может вырасти, так как голосование еще идет и завершится в 20:00 по местному времени (22:00 мск).

Ранее все кандидаты, в том числе нынешний премьер страны Педро Санчес, призвали граждан прийти на избирательные участки и отдать свой голос.

Согласно предвыборным опросам, правоцентристская Народная партия может рассчитывать на победу, но не сможет получить большинство в парламенте. Для получения контроля над нижней палатой ей, вероятно, придется сформировать коалицию с ультраправой партией "Голос". В то же время отрыв правых партий от возглавляемых нынешним премьером Испании Педро Санчесом левых, согласно опросам, - небольшой, и поэтому эксперты не исключают, что премьеру все же удастся сохранить власть.