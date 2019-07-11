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Меркель сидя прослушала гимны после недавних приступов дрожи

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьером Дании Метте Фредериксен сидя прослушала гимны ФРГ и Дании. Об этом сообщает в четверг немецкая газета Der Tagesspiegel. Премьер Дании сидела рядом с Меркель.

Издание предполагает, что решение прослушать гимны не вставая с места было связано с тем, чтобы скрыть возможные новые приступы дрожи.

Меркель в четверг заявила, что с большой ответственностью относится к своему здоровью.

"Во-первых, вы можете исходить из того, что я понимаю всю ответственность на занимаемой мной должности и поэтому ответственно отношусь к вопросам, связанным со здоровьем", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста во время совместной пресс-конференции с датским премьером Метте Фредериксен.

"Во-вторых, вы также можете исходить из того, что как человек я имею личную заинтересованность в том, чтобы оставаться здоровой, и я слежу за своим здоровьем", - подчеркнула канцлер ФРГ.

10 июля во время встречи с премьером Финляндии Антти Ринне с Меркель случился третий за последние несколько недель приступ. На видеозаписи мероприятия видно, как Меркель в голубом пиджаке стоит рядом с Ринне, затем внезапно ее начинает трясти.

В июне канцлер дважды почувствовала себя плохо во время официальных мероприятий. Ее охватила крупная дрожь на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже это повторилось во время речи канцлера по поводу вступления в должность министра юстиции ФРГ.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц заверила, что у канцлера все в порядке со здоровьем.

Германия Ангела Меркель

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