Поиск

Меркель в третий раз за месяц стало плохо на публичном мероприятии

Меркель в третий раз за месяц стало плохо на публичном мероприятии
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне
Фото: AP/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Канцлеру Германии Ангеле Меркель снова стало плохо на официальном мероприятии, сообщает Deutsche Welle.

В среду политик принимает в Берлине премьера Финляндии Антти Ринне. На записи видно, как Меркель, стоящую рядом с гостем, начинает трясти.

Подобный приступ происходит с Меркель в третий раз за последние несколько недель. В этот раз он, видимо, был не очень сильным и быстро прошел.

В июне канцлер дважды почувствовала себя плохо во время официальных мероприятий. Ее охватила крупная дрожь на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, позже это повторилось во время речи канцлера по поводу вступления в должность министра юстиции ФРГ.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц заверила, что у канцлера все в порядке со здоровьем.

Ангела Меркель Германия

Новости по теме

Новости

Украина обвинила РФ в создании опасной ситуации во время учений в Черном море

Критиковавший Трампа британский посол в США подал в отставку

Зеленский назвал киевского чиновника с судимостью разбойником и выгнал с совещания

Зеленский назвал киевского чиновника с судимостью разбойником и выгнал с совещания

Главный редактор "Эха Москвы" привез Зеленскому письмо от матери Кирилла Вышинского

Главный редактор "Эха Москвы" привез Зеленскому письмо от матери Кирилла Вышинского

Летевший из Черногории самолет экстренно сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота

Американцы сочли Трампа сильным, но не слишком честным президентом

Американцы сочли Трампа сильным, но не слишком честным президентом

Что случилось этой ночью: среда, 10 июля

Не менее 63 тысяч человек пострадали от наводнений в Индии

Американский адмирал заявил о присутствии в Венесуэле российских войск

Американский адмирал заявил о присутствии в Венесуэле российских войск

Более 40 человек госпитализированы из-за утечки газа в канадском отеле

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');