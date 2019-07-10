Меркель в третий раз за месяц стало плохо на публичном мероприятии

Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне Фото: AP/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Канцлеру Германии Ангеле Меркель снова стало плохо на официальном мероприятии, сообщает Deutsche Welle.

В среду политик принимает в Берлине премьера Финляндии Антти Ринне. На записи видно, как Меркель, стоящую рядом с гостем, начинает трясти.

German Chancellor Angela Merkel seen shaking at a public event for the third time in less than a month. https://t.co/m1VjxkLGTE pic.twitter.com/KiofXVi3Us — ABC News (@ABC) 10 июля 2019 г.

Подобный приступ происходит с Меркель в третий раз за последние несколько недель. В этот раз он, видимо, был не очень сильным и быстро прошел.

В июне канцлер дважды почувствовала себя плохо во время официальных мероприятий. Ее охватила крупная дрожь на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, позже это повторилось во время речи канцлера по поводу вступления в должность министра юстиции ФРГ.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц заверила, что у канцлера все в порядке со здоровьем.