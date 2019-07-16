Меркель снова прослушала гимны сидя

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду сидя прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.

По традиции главы правительств слушают исполнение гимнов стоя. Однако в протокол были внесены изменения, вероятно, из-за того, что канцлер во время официальных мероприятий несколько раз испытывала приступы дрожи.

Впервые Меркель сидя прослушивала гимн на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен 11 июля, которая также села на стул.

В первый раз дрожь у Меркель заметили на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем это повторилось, когда канцлер стояла рядом с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером. Третий приступ произошел на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц заверила, что у канцлера все в порядке со здоровьем.

17 июля Меркель исполнится 65 лет.