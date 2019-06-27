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Меркель снова стало плохо на официальном мероприятии

Канцлера опять внезапно затрясло, но она справилась

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель во второй раз за десять дней плохо себя почувствовала на публичном мероприятии, ее снова стало трясти. Это произошло 27 июня в 8:30 (9:30 по Москве) в берлинской резиденции президента ФРГ, дворце Бельвю.

Меркель стояла в центре зала рядом с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, который начал произносить речь по поводу вступления в должность министра юстиции представителя СДПГ Кристине Ламбрехт. Канцлер внезапно начала дрожать крупной дрожью, почти так сильно, как и во время мероприятия с участием президента Украины Владимира Зеленского 18 июня. Как и в тот раз, она попыталась справиться с ситуацией, меняя положение рук. От стакана воды она отказалась и продолжила участие в мероприятии.

30 минут спустя журналисты видели Меркель в бундестаге, по их словам, с ней было все в порядке, отмечает Deutsche Welle. Представитель канцлера сказал, что она не будет отменять каких-либо мероприятий и планирует лететь в Японию для участия в предстоящем саммите "Большой двадцатки".

Ангеле Меркель 64 года. В Берлине вторую неделю продолжается аномальная жара. Прошлый инцидент она объяснила обезвоживанием.

Меркель руководила партией Христианско-демократический союз (ХДС) с 2000 года и с 2005 года является канцлером Германии. После ряда неудач ХДС на региональных выборах она объявила осенью 2018 года, что больше не будет выдвигаться на должность председателя партии, а в 2021 году не будет участвовать в выборах в бундестаг и претендовать на новый канцлерский срок.

Ангела Меркель ФРГ

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