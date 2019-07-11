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Грузия оценила в $1,4 млрд ущерб от предложенных Госдумой санкций

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что в случае введения российских санкций против Грузии, которые предлагала Госдума, ущерб составил бы 4 млрд лари ($ 1,4 млрд).

Об этом она сказала журналистам в четверг в Батуми на международной конференции, посвященной 10-летию проекта Евросоюза "Восточное партнерство".

Министр выделила основные сферы сотрудничества с Россией и уточнила возможные потери.

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По ее словам, это, прежде всего, $750 млн, или доход от туристов в размере более 2 млрд лари. Эти средства Грузия планировала получить до конца года.

Кроме этого, денежные переводы в объеме $600 млн, поступившие в прошлом году. Примерно такого же уровня Грузия ожидала в этом году. Также это экспорт вина, минеральной воды и другой сельскохозяйственной продукции, который ежегодно превышает $300 млн, добавила Турнава.

По ее словам, в Аджарии сейчас действительно ощущается нехватка туристов.

Она отметила, что многие брони были отменены. "Мы не особо зависим от российского рынка и российских туристов, но это направление все-таки важно для нашей туристической индустрии. Мы не должны забывать о семейных гостиницах, рядовых гражданах, которые ждали этих туристов, и сегодня мы видим именно эту проблему", - заявила министр.

По ее словам, влияние на ситуацию оказывают безответственные заявления и агрессивная риторика представителей радикальной оппозиции.

Российско-грузинские коллизии

Ранее сообщалось, что в январе-июне 2019 года Грузию посетили 691,6 тыс. граждан России. Это на 31,2% больше показателя аналогичного периода 2018 года. Благодаря этому россияне вышли на первое место среди посетивших республику иностранных визитеров. Ожидалось, что до конца года Грузию посетят еще около 1 млн российских туристов. Однако этот прогноз оказался под вопросом после антироссийских выступлений в Тбилиси. Ответом на них стали решения властей РФ о прекращении с 8 июля авиасообщения с Грузией и ограничениях на поездки в республику российских туристов.

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После этого, в минувшее воскресенье телеведущий грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в своей передаче "Постскриптум" выступил с оскорбительными высказываниями в адрес президента России Владимира Путина. Поступок ведущего осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Грузии Мамука Бахтадзе, усмотрев в них провокацию.

Кремль и МИД РФ осудили высказывания Габунии. На фоне антироссийских акций, которые начались в Грузии с 20 июня, и скандального выпуска "Постскриптум", во вторник Госдума РФ рекомендовала применить специальные экономические меры в отношении Грузии, но президент России отказался вводить санкции, как он заявил, "из уважения к грузинскому народу".

По данным Национальной службы статистики, торговый оборот Грузии с Россией в январе-мае 2019 года увеличился по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года на 3,7% - до $568,2 млн. При этом экспорт грузинских товаров в РФ, состоящий в основном из ферросплавов, вина и минеральной воды, а также спиртных напитков и другой продукции, вырос на 27,9% - до $218,7 млн (14,9% всего экспорта Грузии).

По этому показателю Россия, как и год назад, заняла первое место среди импортеров грузинской продукции.

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