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Что случилось этой ночью: пятница, 12 июля

Ликвидация большого пожара в Мытищах, признание вины замглавы ПФР

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Пожар на ТЭЦ в Мытищах ликвидирован. Возгорание началось из-за утечки на газопроводе рядом со станцией. Из-за пожара погиб один человек и более десяти пострадали.

– Задержанный за взятку замглавы ПФР признал вину и подал в отставку. В пятницу суд изберет для него меру пресечения. Пока чиновника содержат в двухместной камере изолятора.

– Ответственный за производство "Боинг 737 MAX" уйдет в отставку. Едва вице-президент Boeing наладил сборку новых самолетов, произошло две катастрофы. Руководство компании утверждает, что его никто не вынуждал уходить.

– Администрация Зеленского нашла нарушения в принятии избирательного кодекса. Ближайшие выборы в Верховную раду состоятся 21 июля. По новому кодексу места в парламенте по открытым спискам будут распределяться пропорционально.

– Палата конгресса США одобрила антироссийские санкции в военном бюджете. Ограничения коснутся российского суверенного долга. Демократы конгресса хотят наказать Россию за вероятное вмешательство в президентские выборы.

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