Британский посол по диппочте писал, что Трамп вышел из ядерной сделки назло Обаме

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Бывший посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок в дипломатических депешах заявил, что администрация президента США совершила "акт дипломатического вандализма", выйдя из ядерной сделки с Ираном. Содержание слитой переписки приводит газета Daily Mail.

По данным издания, Даррок писал британским властям, что глава США Дональд Трамп, по всей видимости, решил выйти из соглашения с Ираном "по личным причинам" - назло своему предшественнику Бараку Обаме, при котором и был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Также утверждается, что Даррок намекал на разногласия среди советников Трампа по этому вопросу и отсутствие у администрации президента США плана по преодолению последствий выхода из сделки.

По данным издания, телеграмма была отправлена в мае 2018 года после неудачной попытки Бориса Джонсона, занимавшего в то время пост главы британского МИДа, убедить Трампа не покидать СВПД.

На прошлой неделе Daily Mail уже публиковала часть утекших дипломатических депеш Даррока. В них дипломат критиковал Трампа и его администрацию, а также называл президента США "неспособным", "ненадежным" и "некомпетентным". После этого британский МИД начал расследовать утечку, а сам Даррок подал в отставку.

Трамп в свою очередь заявил, что его администрация отныне не желает иметь дело Дарроком.