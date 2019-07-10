Критиковавший Трампа британский посол в США подал в отставку

Ким Даррок покинул пост досрочно после скандала с утечкой его депеш

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок подал в отставку, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу британского МИДа. 7 июля в СМИ попали дипломатические документы, в которых посол называл президента США "неспособным", "ненадежным" и "некомпетентным". 8 июля Дональд Трамп заявил, что его администрация не будет иметь дело с Дарроком.

Даррок направил в МИД прошение об отставке 10 июля. Он напомнил, что срок его полномочий истекает позднее в 2019 году, однако "в нынешних обстоятельствах было бы ответственным" уйти и уступить место новому послу.

Премьер-министр Тереза Мэй выразила сожаление в связи с отставкой Даррока.

Критические высказывания о Трампе, которые опубликовала Mail on Sunday, Даррок сделал в засекреченных депешах, которые предназначались для ограниченного круга адресатов. В частности, в них он описал острые конфликты между чиновниками Белого дома, предупреждал, что подход Трампа к экономике может пошатнуть мировую торговлю, прогнозировал, что из-за скандалов президентство Трампа может оказаться в начале "спирали", которая ведет вниз "к бесчестию и падению". Также посол допускал, что Трамп мог быть обязан "жуликоватым русским" и что он способен "атаковать Иран".

В одном из документов дипломат писал, что не верит, что администрация США существенно исправится, станет более нормальной, работоспособной и менее непредсказуемой и неуклюжей с точки зрения дипломатии, а также что она когда-либо хотя бы начнет казаться компетентной. При этом он не исключил, что несмотря на все скандалы, сам президент может восстать из пепла, "потрепанный, но невредимый, как Шварценеггер в финале "Терминатора"".

В британском МИД после публикации заявили, что мнение посла не отражает мнение министерства и что по факту утечки ведомство начало проверку. При этом в форин-офисе отметили, что платят дипломатам за честность в оценках.



Затем Трамп написал в твиттере, что он с Дарроком лично не знаком, но в США его не любят, так что администрация больше с ним работать не будет.