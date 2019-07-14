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Times сообщила об установлении подозреваемого в утечке переписки британского посла

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Секретные дипломатические телеграммы, которые бывший посол Великобритании в США Ким Даррок направлял британскому МИДу, передал прессе человек, имеющий доступ к историческим файлам, пишет газета The Sunday Times.

Источник издания в службах безопасности рассказал, что личность подозреваемого удалось установить. Имена в статье не приводятся.

По данным газеты, полиция, MI-6 и МИД Великобритании в ходе совместного расследования исключили версию о хакерской атаке со стороны других стран.

Британская газета The Daily Mail на прошлой неделе опубликовала секретные дипломатические телеграммы Даррока. В них дипломат критиковал президента США Дональда Трампа и его администрацию, а также называл его "неспособным", "ненадежным" и "некомпетентным". После этого британский МИД начал расследовать утечку, а сам Даррок подал в отставку.

Трамп в свою очередь заявил, что его администрация отныне не желает иметь дело с Дарроком.

Этой ночью The Daily Mail опубликовала новые дипломатические телеграммы экс-посла. В них Даррок писал, что Трамп вышел из "ядерной сделки" с Ираном назло своему предшественнику Бараку Обаме. Данное решение Вашингтона экс-посол назвал "актом дипломатического вандализма".

Великобритания США Ким Даррок

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