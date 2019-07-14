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Четверых пострадавших при падении ветви 500-летнего платана отправили в Баку

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Четверо пострадавших при падении ветви пятисотлетнего платана в азербайджанском Шеки отправлены в Баку на вертолетах, сообщают азербайджанские СМИ.

Уточняется, что в столицу отправлены трое сирийцев - членов одной семьи, а также один гражданин Азербайджана. Еще один пострадавший будет проходить лечение в Центральном госпитале Шеки.

Как сообщалось, в воскресенье около полудня перед Дворцом шекинских ханов на людей упала ветвь пятисотлетнего дерева. Диаметр сломавшейся ветки - 50 сантиметров. В результате пострадали 19 человек, включая двоих россиян.

Происшествие и лечение пострадавших взято под личный контроль главы государства

Азербайджан

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