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Британский МИД подтвердил невозможность выдачи Ассанжа в страну со смертной казнью

Такой запрет предусматривает соглашение Великобритании и Эквадора

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Джулиана Ассанжа не выдадут ни в одну из стран, где есть смертная казнь. Как передает EFE, он заявил об этом в Кито после встречи с главой МИД Эквадора Хосе Валенсия.

Запрет на экстрадицию подозреваемых в такие страны прописан в двустороннем соглашении.

Министры также подтвердили намерение обеих стран открыть новую страницу в двусторонних отношений после осложнений, которые вызвала проблема с предоставлением Ассанжу убежища Эквадором, его многолетнего пребывания в посольстве этой страны в Лондоне и его задержанием в стенах дипмиссии.

Основателя WikiLeaks разыскивали власти Швеции, где расследовалось его дело об изнасиловании, и власти США. Вашингтон обвинил Ассанжа в сговоре с целью получения доступа к правительственным компьютерным сетям. В мае 2019 года Минюст США объявил, что предъявит ему обвинения еще по 17 пунктам, в том числе в в незаконном получении и раскрытии секретных документов, связанных с национальной обороной в сговоре с бывшей военнослужащей Челси Мэннинг.

С 2012 года Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года Эквадор отказал Ассанжу в убежище и разрешил британской полиции пройти в посольство и задержать его. Британский суд назначил ему 50 недель тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог в 2012 году, когда он не явился по повестке в суд и спрятался в дипмиссии.

13 июня глава МВД Великобритании Саджид Джавид сообщил, что подписал решение об экстрадиции Ассанжа в США. 14 июня Верховный суд Великобритании назначил слушания по этому вопросу на февраль 2020 года.

WikiLeaks Джулиан Ассанж США Минюст Великобритания Эквадор

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