WP узнала, что США направили в Британию запрос об экстрадиции Ассанжа

По данным газеты, факт запроса делает маловероятным выдвижение новых обвинений против основателя WikiLeaks

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Минюст США направил в Великобританию официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает газета The Washington Post.

По словам источников газеты в ведомстве, факт запроса об экстрадиции делает маловероятным выдвижение новых обвинений против Ассанжа, поскольку, согласно договору между Вашингтоном и Лондоном, стороны не имеют права обвинять правонарушителя в других преступлениях, если они не совершены после выдачи.

Запрос был направлен в четверг, до истечения указанных в договоре 60 дней после ареста, который произошел 11 апреля.

О планах Минюста отказаться от дополнительных обвинений ранее также сообщала газета Politico.

Ранее в мае судебные власти США анонсировали планы предъявить​ Ассанжу дополнительные обвинения еще по 17 пунктам. Все новые обвинения, как отмечают американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks. В настоящее время Ассанж отбывает тюремный срок в британской тюрьме за нарушение условий освобождения под залог. После этого, если будет принято соответствующее решение, может быть выдан США. Запрос на его арест сделала также прокуратура Швеции.