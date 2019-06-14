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Суд рассмотрит вопрос об экстрадиции Ассанжа в США в феврале 2020 года

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд Великобритании постановил, что слушания по вопросу экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США пройдут в феврале 2020 года, сообщает в пятницу телеканал Sky News.

Накануне глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил в эфире радио "Би-би-си", что подписал решение о выдаче Ассанжа в США, и теперь окончательное решение предстоит принять суду.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks, который скрывался там порядка семи лет.

Тогда Минюст США в апреле сообщил, что обвиняет Ассанжа в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров в США.

В настоящее время Ассанж отбывает заключение в Великобритании. В начале мая его приговорили к 50 неделям за нарушение условий освобождения под залог.

Великобритания

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