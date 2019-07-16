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Танкер из ОАЭ неожиданно взял курс на Иран и перестал передавать координаты

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Танкер Riah, имеющий пунктом приписки ОАЭ, несколько дней назад во время прохода через Ормузский пролив отклонился от курса в сторону Ирана, а затем перестал передавать данные о местоположении, сообщает агентство Associated Рress.

При этом, отмечает AP, пока неясно, что же произошло с эти танкером, ходящим под флагом Панамы, в субботу вечером после 23:00 по местному времени (22:00 мск).

По данным агентства, танкер Riah обычно ходил по маршруту из Дубая или Шарджи на западном побережье ОАЭ, затем пересекал Ормузский пролив и бросал якорь в Эль-Фуджайре на восточном берегу Эмиратов.

В мае МИД ОАЭ сообщал о "вредительских актах" против четырех танкеров вблизи территориальных вод страны. Впоследствии стало известно, что одно из четырех пострадавших от нападений судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Два других танкера принадлежат Саудовской Аравии.

13 июня в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива было совершено нападание еще на два танкера. Пострадавшие суда принадлежали японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба танкера благополучно прибыли к берегам ОАЭ.

Многие полагают, что за этими происшествиями стоит Иран, однако в Тегеране отверают эти обвинения.

Иран ОАЭ

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