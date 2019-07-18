Офис Зеленского предложил России параллельно освободить Вышинского и Сенцова

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Офисе президента Украины Владимира Зеленского в ответ на предложение Российской Федерации освободить главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского предлагают сделать РФ аналогичный шаг навстречу и одновременно освободить осужденного украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

"В Офисе президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского как первый шаг доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу - освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", – написала на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

18 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что освобождение и возвращение Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Россией и Украиной. "Возвращение Вышинского - это могло бы быть прекрасным первым шагом", – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

"В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", – добавил он.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по части 1 статьи 111 (госизмена) Уголовного кодекса Украины.

В России дело Вышинского считают политическим и требуют немедленного освобождения журналиста. Во время "прямой линии" 7 июня 2018 года президент России Владимир Путин сказал, что Вышинский арестован за профессиональную деятельность и Россия будет добиваться его освобождения, "в том числе и под давлением международных организаций".

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил режиссера Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. Проходивший по этому же делу Александр Кольченко получил 10 лет заключения в колонии строгого режима.