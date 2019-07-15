Москалькова приехала в Киев на суд по делу Вышинского

В Генпрокуратуре Украины допустили, что его могут отпустить из-под стражи

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова приехала в Киев на заседание суда по делу обвиняемого в гсоизмене главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского. Она хочет его поддержать, сообщили в секретариате омбудсмена.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган написала в фейсбуке, что Подольский суд Киева может выпустить Вышинского из СИЗО уже 15 июля. Она связала такой вариант событий с тем, что президенту Владимиру Зеленскому недавно передали письмо от матери Вышинского, и после этого он позвонил президенту Владимиру Путину и они провели первый телефонный разговор.

Подольский суд начнет заседание по делу Вышинского в понедельник во второй половине дня. По данным Москальковой, радикально настроенные украинцы намерены оказать на суд давление и угрожали совершить провокации.

До заседания, в полдень Москалькова намерена встретиться с уполномоченным Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой. Эту информацию подтвердили оба омбудсмена. Москалькова уточнила, что расскажет о самочувствии 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе в ноября 2018 года и в целом они обсудят проблемы защиты прав граждан, которых удерживают в России и на Украине.

Конституционный суд Украины признал неконституционной норму УПК, которая обязывала суд выбирать для подозреваемых в госизмене или в терроризме арест, не рассматривая альтернативные меры пресечения.

Главного редактора портала РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года. Херсонский городской суд арестовал его по обвинению в госизмене. В России его преследование считают политически мотивированным.