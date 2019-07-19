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Что случилось этой ночью: пятница, 19 июля

Экстренная эвакуация из самолета в "Шереметьево", уничтоженный американцами иранский беспилотник

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Американские конгрессмены подготовили санкции против сотрудников ФСБ. Санкции связаны с делом украинских моряков, находящихся под стражей в России. Ограничения коснутся 24 сотрудников ФСБ, столько же моряков находятся под арестом.

– Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в "Шереметьево". В салоне самолета сработал датчик задымления. Двоих человек госпитализировали после эвакуации.

– Корабль ВМС США уничтожил иранский беспилотник. Аппарат приблизился к американскому десантному кораблю. В Иране ничего не знают об этом происшествии.

– Офис Зеленского предложил России параллельно освободить Вышинского и Сенцова. Оба гражданина Украины часто фигурируют в политических новостях. Сенцов отбывает 20-летний срок за подготовку теракта, Вышинского судят по делу о госизмене.

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