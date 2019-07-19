Американские конгрессмены подготовили санкции против сотрудников ФСБ

Санкции связаны с делом украинских моряков, находящихся под стражей в России

Американский капитолий Фото: Reuters

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Группа членов Палаты представителей Конгресса США внесла на рассмотрение новый законопроект, предполагающий введение санкций против 24 сотрудников ФСБ РФ в связи с арестом в России украинских моряков.

В заявлении авторов законопроекта - демократов Марси Каптур и Майкла Куигли, республиканцев Энди Харриса и Брайана Фитцпатрика - говорится, что "США продолжают решительно осуждать опасное нападение России на ВМС Украины и незаконное задержание 24 украинских моряков".

"Этот инцидент является последним в серии злонамеренных шагов, предпринятых Россией с целью подрыва демократического прогресса на Украине и международного правопорядка", - отметили законодатели.

В мае США в координации с ЕС и Канадой уже ввели в связи с арестом украинцев санкции против шести граждан России, включая двух сотрудников ФСБ, а также нескольких российских компаний.

Лефортовский суд Москвы в среду текущей недели продлил срок содержания под стражей всех 24 украинских моряков.

В ноябре прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России в Черном море при попытке пройти в Азовское море через Керченский пролив. Они были задержаны, а экипажи судов арестованы. Против них возбуждено уголовное дело.