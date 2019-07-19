Иран опубликовал видео, якобы опровергающее заявления США о сбитом беспилотнике

Корабль USS Boxer в Ормузском проливе Фото: Reuters

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Иран в пятницу обнародовал видеозапись, которая, по его утверждению, опровергает сообщения США о том, что их корабль сбил иранский беспилотник.

Телеканал Press TV утверждает, что видео было снято как раз тем беспилотником, о ликвидации которого заявили ранее США. На кадрах видно, как самолет ведет наблюдение за кораблем ВМС США, а потом отдаляется от него. Видеозапись датирована 18 июля.

Телеканал сообщает в твиттере о том, что в опубликованном КСИР видео дрон, который США, по своему утверждению, сбили, в безопасности возвращается на свою базу. Отмечается, что аппарат вернулся после отслеживания передвижения корабля USS Boxer - до и после его прохода через Ормузский пролив.

Накануне американский президент Дональд Трамп сообщил, что корабль американских ВМС USS Boxer сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе.

По его словам, беспилотный летательный аппарат игнорировал предупреждения и продолжал сближение. Это представляло уже опасность для корабля и экипажа, поэтому было решено его сбить.

Трамп назвал такой полет "очередным враждебным и провокационным действием Ирана против кораблей, находящихся в международных водах". Он предупредил, что США оставляют за собой право предпринимать меры по защите американских военнослужащих и интересов США.

Между тем глава МИД Ирана Джавад Зариф после заявления США о сбитом иранском беспилотнике сказал, что у Тегерана нет информации о потере БПЛА. В пятницу замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предположил, что десантный корабль ВМС США в Ормузском проливе мог по ошибке сбить американский беспилотник.