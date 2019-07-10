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Жители Москвы и области до конца июля смогут увидеть МКС невооруженным глазом

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Жители Москвы и Подмосковье до конца июля могут невооруженным глазом увидеть на ночном небе Международную космическую станцию, рассказали в среду в "Роскосмосе".

МКС движется по земной орбите со скоростью 28 тысяч км/ч, совершая полный оборот за полтора часа. Таким образом, за сутки станция облетает Землю 16 раз.

"Чтобы увидеть станцию, наблюдателю из Москвы нужно смотреть на южный небосклон. Она появится в виде яркой звездочки на юго-западе и в течение нескольких минут пролетит справа налево, на восток. Для наблюдений лучше выбирать открытую местность и ждать появление станции на небе заранее", - отметили в Роскосмосе.

На сайте госкорпорации опубликован график появления МКС над столичным регионом с 10 по 29 июля.

Сейчас на борту станции находятся российский космонавт Алексей Овчинин, а также астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кук. 21 июля к ним присоединятся россиянин Александр Скворцов, американец Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано.

Москва МКС

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