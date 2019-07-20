Рогозин заявил о штатной работе систем на корабле "Союз МС-13"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-13" взял курс на Международную космическую станцию (МКС), солнечные батареи раскрылись штатно, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Корабль выведен на орбиту, идет в направлении Международной космической станции. Все конструкции корабля, солнечные батареи раскрылись, все штатно", - сказал Рогозин журналистам в субботу.

Он отметил, что уверен в надёжности российской космической техники, так как за последний год проделана большая работа по повышению качества ее производства.

"За последний год сделано очень многое, чтобы поднять качество сборки, работы, комиссионный контроль каждой сложной операции, мы не упускаем ни одной мелочи. Поэтому надеемся, что наши технологии будут всегда надёжны", - отметил глава "Роскосмоса".

Стартовавший к МКС экипаж имеет все необходимые навыки, чтобы справиться с любыми возможными проблемами, добавил Рогозин.

Впереди - работа с роботом

"22 августа мы впервые отправляем антропоморфного робота. Это очень важно для продолжения операций, которые будут направлены на то, чтобы заменять человека при проведении наиболее рискованных операций, в том числе в будущем и на внешнем борту станции", - сказал Рогозин журналистам.

Он напомнил, что отправившийся на МКС в субботу космонавт Александр Скворцов прошел необходимый курс подготовки, "поэтому он готов принять на борту такого помощника экипажа".

"Это будет новый этап в развитии космонавтики. Для российской космонавтики это будет первый этап работы с антропоморфными системами, которые позволят нам дальше двигаться в дальний космос", - сказал глава "Роскосмоса".

Он отметил, что после субботнего пуска "Роскосмос" начинает подготовку к августовскому экспериментальному пуску ракеты "Союз-2.1а". "Для нас открывается дорога к подготовке испытательного пуска, который состоится 22 августа. Мы переходим от ракет "Союз-ФГ" на ракету "Союз-2.1а" с цифровой системой управления. У нас будет ещё один пуск ракеты "Союз-ФГ" с украинской системой управления, это будет 25 сентября", - сказал Рогозин.

Он напомнил, что среди членов экипажа в сентябре будет первый астронавт из Объединённых Арабских Эмиратов.

В субботу в 19:28 по московскому времени ракета-носитель "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблём "Союз МС-13" стартовала с "Гагаринского старта" космодрома Байконур к МКС. На борту корабля космонавт "Роскосмоса" Александр Скворцов, астронавт ESA Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.