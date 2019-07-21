Гонконгская полиция изъяла самую большую партию взрывчатки в городе

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Полиция китайского Гонконга изъяла рекордно большое количество взрывчатки накануне массовых уличных протестов, сообщил телеканал CNN.

Изъятие произошло в пятницу вечером во время рейда на предполагаемую подпольную фабрику по изготовлению самодельных бомб в промышленном районе Цуен Вань. В ходе рейда полицейские обнаружили два килограмма взрывчатки, десять бензиновых бомб, едкие жидкости и оружие. В связи с расследованием задержан 27-летний мужчина.

Предположительно, среди химикатов содержится перекись ацетона, используемая при изготовлении бомб.

Бомбы обнаружились накануне очередных массовых протестов против принятия закона об экстрадиции в КНР. Действующие законы позволяют Гонконгу не выдавать преследуемых китайскими властями граждан.

За последний месяц жители города неоднократно выходили на улицы, выступая против экстрадиции в Китай. Марши переходили в беспорядки.