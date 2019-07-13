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В Гонконге произошли беспорядки из-за очередной акции протеста

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Несколько тысяч человек вышли на улицы Гонконга в знак протеста против торговцев с материкового Китая, закупающих в городе и затем перепродающих товары, которые не облагаются налогом.

В ходе акции произошли столкновения полицейских с протестующими, сообщает агентство Associated Press. В эпицентре происходящего оказались многочисленные аптеки и магазины косметики, популярные у перекупщиков.

Ранее в Гонконге на протяжении нескольких недель проходили протестные акции против поправок к закону об экстрадиции. Законопроект должен был дать властям Гонконга право на передачу подозреваемых в совершении преступлений материковому Китаю. Сначала рассмотрение поправок было отложено, позднее глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила, что документ рассматриваться не будет.

Протесты в Гонконге против закона об экстрадиции

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Протестные выступления вылились в беспорядки у здания заксобания и в некоторых других районах города, где демонстранты перекрывали движение транспорта и воздвигали баррикадыЗаконодательное собрание Гонконга должно было рассмотреть вопрос о поправках к закону об экстрадиции в среду, 12 июня, однако на фоне акций протеста отложило заседание на неопределенный срокВласти Гонконга закрыли все правительственные офисы в центре города из-за беспорядковДля наведения порядка полиция использовала перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашкиБолее двадцати человек пострадали в результате столкновенийОрганизаторы протестов пообещали, что они не прекратятся до тех пор, пока власти не откажутся от рассмотрения закона об экстрадицииГлава Гонконга Кэрри Лам осудила беспорядки и призвала к скорейшей нормализации жизни в городеВласти Гонконга опасаются повторения выступлений, в центре города работают усиленные патрули полицииНедовольство законопроектом 9 июня привело к крупнейшей политической демонстрации в Гонконге с момента его передачи Великобританией Китаю в 1997 году. В протестных выступлениях приняли участие до 1 млн человек.
Протестные выступления вылились в беспорядки у здания заксобания и в некоторых других районах города, где демонстранты перекрывали движение транспорта и воздвигали баррикады
Гонконг

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