В Гонконге снова начались беспорядки

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Тысячи протестующих вышли на улицы Гонконга, в результате произошли стычки с полицией, сообщает в воскресенье News Asia.

Протестующие собрались в самом густонаселенном округе Гонконга Сатхинь. Активисты попытались перекрыть одну из дорог с помощью импровизированного забора, начались начались столкновения с полицейскими. Последние применили перечный газ.

По данным News Asia, участники акции протестуют против политики властей Гонконга, а также против насилия со стороны полицейских.

В последние недели жители Гонконга устраивали массовые манифестации против поправок к закону об экстрадиции. Согласно поправкам, гонконгские власти получали право выдавать материковой части Китая подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с массовыми протестами против принятия этих поправок их рассмотрение было отложено. Глава администрации китайского Гонконга Кэрри Лэм на прошлой неделе объявила, что законопроекта об экстрадиции более не существует.

Несмотря на это, организаторы протестов заявили, что они не верят администрации и готовят новые выступления.

Кроме того, накануне в Гонконге прошла акция против перекупщиков, которые приобретают товары в Гонконге, а затем продают их в материковом Китае.