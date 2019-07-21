В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона участников массовой акции протеста, сообщают западные СМИ.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Организаторы акции утверждают, что в демонстрации в воскресенье приняли участие 430 тысяч человек. Власти Гонконга свою оценку пока не давали.

В последние недели жители Гонконга устраивают массовые манифестации, протестуя против поправок к закону об экстрадиции. Согласно поправкам, гонконгские власти получали право выдавать материковому Китаю подозреваемых в совершении преступлений. В связи с массовыми протестами против принятия этих поправок их рассмотрение было отложено.

Глава администрации китайского Гонконга Кэрри Лэм в итоге объявила, что законопроект об экстрадиции более не существует. Несмотря на это организаторы протестов продолжают устраивать акции, так как считают заверения недостаточными.