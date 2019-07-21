В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона участников массовой акции протеста, сообщают западные СМИ.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Организаторы акции утверждают, что в демонстрации в воскресенье приняли участие 430 тысяч человек. Власти Гонконга свою оценку пока не давали.
В последние недели жители Гонконга устраивают массовые манифестации, протестуя против поправок к закону об экстрадиции. Согласно поправкам, гонконгские власти получали право выдавать материковому Китаю подозреваемых в совершении преступлений. В связи с массовыми протестами против принятия этих поправок их рассмотрение было отложено.
Глава администрации китайского Гонконга Кэрри Лэм в итоге объявила, что законопроект об экстрадиции более не существует. Несмотря на это организаторы протестов продолжают устраивать акции, так как считают заверения недостаточными.