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Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 июля

Стыковка очередного "Союза" с МКС, смертельный обстрел в Донбассе

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Пилотируемый корабль "Союз МС-13" пристыковался к МКС. Теперь на станции работают шесть космонавтов из разных стран. Жители Москвы и Московской области все еще могут увидеть МКС невооруженным глазом.

– Двое детей ранены в результате обстрела украинскими военными в ЛНР. Детям три года и 14 лет. Один взрослый человек погиб.

– В Донбассе началось бессрочное перемирие. Украина и самопровозглашенные республики подтвердили его соблюдение. С момента начала перемирия не зафиксировано нарушений на линии разграничения между сторонами.

– "Гагаринский старт" космодрома Байконур модернизируют в скором времени. Площадку не будут консервировать до начала реконструкции. Последний пуск с нее состоится 25 сентября.

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