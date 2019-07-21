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Пилотируемый корабль "Союз МС-13" пристыковался к МКС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российский пилотируемый космический корабль "Союз МС-13" в автоматическом режиме пристыковался к Международной космической станцией (МКС).

"Есть касание", - сообщил на космодроме Байконур диктор трансляции стыковки.

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Старт ракеты "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-13" состоялся в минувшую субботу в 19:28 мск с космодрома Байконур. На его борту экипаж экспедиции МКС 60/61: космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт ESA Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.

В ближайшее время будет выровнено давление в стыковочном узле и космонавты на борту "Союза" вместе с коллегами на МКС откроют люки.

Вновь прибывшая на космическую станцию экспедиция присоединится к работающим в настоящее время на МКС российскому космонавту Алексею Овчинину и американским астронавтам Кристине Кук и Нику Хейгу.

космос МКС Роскосмос НАСА ЕКА

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