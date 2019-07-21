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В "Слуге народа" опровергли сообщения о поддержке от партии Саакашвили на выборах

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Лидер пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что их политическая сила не договаривалась о поддержке со стороны партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили на выборах в Верховную раду Украины.

"Нет, мы не договаривались с ним об этом, это личная позиция Саакашвили", - сказал он журналистам в Киеве, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то договоренности с Саакашвили относительно поддержки в голосовании за партию "Слуга народа".

Как добавил Разумков, "никаких договоренностей ни с его политической силой, ни с какими-либо другими мы не вели".

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Ранее Саакашвили сообщил, что его партия не будет участвовать в выборах в Верховную раду. В заявлении, опубликованном на его странице в фейсбуке, он объяснил свое решение тем, что президенту Украины Владимиру Зеленскому "нужно дать шанс формировать большинство без уступок старым политикам". Политик призвал своих сторонников поддержать мажоритарщиков от "Рух новых сил", а по спискам - отдать голоса за партию главы государства "Слуга народа".

На Украине в воскресенье проходят внеочередные выборы в Раду. Как и парламент восьмого созыва, новый состав Верховной рады изберут по смешанной системе.

Президент Украины Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи 20 мая заявил, что распускает Раду восьмого созыва. 21 мая он подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов". Выборы в Раду должны были пройти осенью 2019 года.

Украина Слуга народа Дмитрий Разумков Рух новых сил Михаила Саакашвили

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