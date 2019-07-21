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На выборах в парламент Украины к полудню проголосовали 19,2% избирателей

На выборах в парламент Украины к полудню проголосовали 19,2% избирателей
На избирательном участке в Киеве
Фото: Reuters

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную раду Украины к 12:00 воскресенья составила 19,24% по данным 195 избирательных округов из 199 по всей стране, сообщается на табло Центральной избирательной комиссии Украины.

Согласно данным ЦИК, в Киеве явка составила 16,63%, в Киевской области - 19,46%. Самая высокая явка в Луганской (25,37%), Кировоградской (23,61%) и Запорожской (22,96%) областях, самая низкая - в Черновицкой (12,21%), Закарпатской (12,32%), Ивано-Франковской (13,07%) и Львовской (13,86%) областях. В Донецкой области проголосовали 21,62% избирателей.

Позже замглавы ЦИК Олег Конопольский сообщил на брифинге в Киеве, что выборы проходят в штатном режиме. По его словам, никаких системных нарушений, которые могли бы повлиять на их результаты, на данное время не зафиксировано.

На Украине в воскресенье проходят внеочередные выборы в Раду. Как и парламент восьмого созыва, новый состав Верховной рады изберут по смешанной системе.

Президент Украины Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи 20 мая заявил, что распускает Раду восьмого созыва. 21 мая он подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов". Выборы в Раду должны были пройти осенью 2019 года.

Украина

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