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Зеленский заявил, что видит премьером Украины экономиста без политического прошлого

Президент Украины рассказал, что уже проводит консультации с людьми, которые кажутся ему подходящими для этой должности

Зеленский заявил, что видит премьером Украины экономиста без политического прошлого
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже проводит консультации с людьми, которых видит в будущем на посту премьер-министра страны, и отметил, что это люди, не имеющие политического прошлого и являющиеся профессиональными экономистами.

"Премьер-министр... должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который должен не иметь никакого политического решения (прошлого - ИФ) - я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека. Честно вам скажу - провожу уже консультации, разговариваю... с некоторыми людьми", - сказал Зеленский журналистам в воскресенье на избирательном участке.

Глава государства отметил, что в вопросе озвученных требований к премьеру у него неизменная позиция, но признал, что "это может не понравиться некоторым людям, которые идут сейчас в парламент, потому что они видят себя на этом месте".

Он также сказал, что не видит в коалиции "старых лиц". "Чтобы это были только новые лица, ни с кем из старой власти мы, честно говоря, не видим коалиции. Пока, что так. Но мы не знаем, какие именно партии пройдут в парламент. Поэтому будем решать после результатов (выборов - ИФ)", - заявил Зеленский.

В настоящее время пост премьер-министра Украины занимает Владимир Гройсман. Он возглавляет список партии "Украинская стратегия Гройсмана" на внеочередных выборах в Верховную раду, которые проходят 21 июля.

Украина Владимир Зеленский

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