В аэропорту Гонконга началась очередная акция протеста

Участники протестуют против привлечения триады к борьбе с протестным движением

Участники протеста в аэропорту Гонконга Фото: Reuters

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Бортпроводники и сотрудники аэропорта Гонконга начали обещанную 11-часовую акцию. На этот раз активисты выражают недовольство в связи с тем, что власти якобы привлекли представителей организованной преступности - триады - к разгону протестов.

Как сообщает корреспондент The Guardian с места событий, в здании аэропорта к местным работникам присоединились активисты, одетые в черное. Этот цвет стал символом протестов в Гонконге, продолжающихся почти два месяца.

Hundreds of protesters gather at Hong Kong international airport terminal 1 arrival hall. Many are said to be airport and airline employees. pic.twitter.com/deDuwgmYZ0 — Aria Hangyu Chen 陳航宇 (@ariahychen) July 26, 2019

Участники акции стремятся привлечь внимание прибывающих людей к политическим проблемам. Активисты просят поддержки, показывая путешественникам плакаты на английском, японском и корейском языках.

В последние недели жители Гонконга устраивают массовые манифестации. Изначально возмущение активистов вызвали планы обсуждения поправок к закону об экстрадиции, которые давали властям право выдачи материковому Китаю подозреваемых в совершении преступлений. Затем требования охватили более широкую повестку, включая недовольство перекупщиками.

Протесты сопровождались столкновениями с полицией.