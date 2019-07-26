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В аэропорту Гонконга началась очередная акция протеста

Участники протестуют против привлечения триады к борьбе с протестным движением

В аэропорту Гонконга началась очередная акция протеста
Участники протеста в аэропорту Гонконга
Фото: Reuters

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Бортпроводники и сотрудники аэропорта Гонконга начали обещанную 11-часовую акцию. На этот раз активисты выражают недовольство в связи с тем, что власти якобы привлекли представителей организованной преступности - триады - к разгону протестов.

Как сообщает корреспондент The Guardian с места событий, в здании аэропорта к местным работникам присоединились активисты, одетые в черное. Этот цвет стал символом протестов в Гонконге, продолжающихся почти два месяца.

Участники акции стремятся привлечь внимание прибывающих людей к политическим проблемам. Активисты просят поддержки, показывая путешественникам плакаты на английском, японском и корейском языках.

В последние недели жители Гонконга устраивают массовые манифестации. Изначально возмущение активистов вызвали планы обсуждения поправок к закону об экстрадиции, которые давали властям право выдачи материковому Китаю подозреваемых в совершении преступлений. Затем требования охватили более широкую повестку, включая недовольство перекупщиками.

Протесты сопровождались столкновениями с полицией.

Гонконг

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