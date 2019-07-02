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Глава администрации Гонконга пообещала привлечь к ответственности всех участников беспорядков

Одновременно она пообещала сделать выводы из случившегося

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм осудила действия участников штурма Законодательного совета и пообещала, что правительство будет добиваться преследования всех нарушителей закона. Она заявила об этом на пресс-конференции в 4 утра в штаб-квартире полиции Гонконга, пишет South China Morning Post.

Лэм отметила, что 1 июля в городе одновременно прошла мирная демонстрация, приуроченная к 22-й годовщине перехода Гонконга под юрисдикцию материкового Китая, и штурм парламента. Она отметила вандализм протестующих и применение ими насилия, и осудила эти действия, как нарушающие принцип главенства закона - основополагающий для Гонконга.

Одновременно Лэм заявила, что будет анализировать случившееся, и пообещала прислушиваться к мнению всех слоев общества, в том числе молодежи. Законопроект об экстрадиции подозреваемых из Гонконга в Китай, против принятия которого с начала июня проходят акции протеста, "умрет" или срок его действия истечет в июле 2020 года, с завершением срока полномочий нынешних депутатов, отметила Лэм.

Штурм заксобрания осудило и центральное правительство Китая. Об этом говорится в заявлении представителя Управления по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР, обнародованном во вторник.

1 июля протестующие против принятия поправок об экстрадиции штурмовали законодательный совет. Они разбили стеклянные двери здания, прорвались в зал заседаний, поломали там мебель и оргтехнику, а на стены нанесли граффити. В ночь на вторник полицейские разогнали протестующих и вернули контроль над зданием.

Гонконг Китай полиция протесты

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