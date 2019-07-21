Экзит-полы показали победу пяти партий на выборах в Верховную раду

По предварительным данным, с большим отрывом лидирует партия "Слуга народа"

Президент Украины, основатель партии "Слуга народа" Владимир Зеленский (в центре) Фото: Reuters

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Верховную раду нового IX созыва проходят пять партий, лидирует "Слуга народа", свидетельствуют результаты Национального экзит-пола.

Согласно данным опроса (по состоянию на 18.00), в парламенте будут представлены партии "Слуга народа" - 43,9% голосов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,5%, партия экс-президента Петра Порошенко "Евросолидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%, "Голос" - 6,3%. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Материалы обнародованы фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова. В ходе Национального экзит-пола было опрошено 10551 респондентов на 300 избирательных участках. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для лидеров и в границах 0,5-1% - для других партий.

Экзит-пол, проведенный компаниями Kantar TNS и Info Sapiens по заказу телеканала "1+1", показал следующее распределение голосов: "Слуга народа" - 44,4%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, "Европейская солидарность" - 8,5%, ВО "Батькивщина" - 7,7%, партия "Голос" - 6%.

Результаты экзит-пола, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс" совместно с Комитетом избирателей Украины (КИУ), таковы: "Слуга народа" набирает 44,71% голосов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,24%, "Европейская солидарность" - 8,54%, ВО "Батькивщина" - 7,56%, партия "Голос" - 5,94%. Опрошены 13 604 избирателей.

Австрийский "Институт социальных исследований" SORA совместно с украинским центром "Социальный мониторинг" также провели экзит-пол по заказу телеканала "112". По его результатам, партия "Слуга народа" получила 42,7% голосов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,9%, "Европейская солидарность" - 8,8%, ВО "Батькивщина" - 8,5%, партия "Голос" - 6,5%.

Это предварительные результаты по состоянию на 18.00, окончательные будут оглашены в 22.00.

Как подсчитало агентство "Интерфакс-Украина", партия "Слуга народа" получает в новом составе Верховной рады примерно 125 мест, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - около 35 мест, "Европейская солидарность" - 25, "Батькивщина" - 23 и "Голос" - 18.