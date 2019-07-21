На выборах в парламент Украины на 16:00 проголосовали 36,6% избирателей

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную раду Украины, по состоянию на 16:00 воскресенья, составила 36,6% по данным 196 избирательных округов из 199-х по всей стране, сообщается на табло Центральной избирательной комиссии Украины.

Согласно данным ЦИК, в Винницкой области явка составила 37,5%, в Волынской - 36,5%, Днепропетровской - 38,62%, Донецкой - 35,69%, Житомирской - 37,85%, Закарпатской - 30,05%, Запорожской - 38,71%, Ивано-Франковской - 31,21%, Киевской - 37,29%, Кировоградской - 38,75%, Луганской - 39,49%, Львовской - 34,90%, Николаевской - 35,45%.

Одесская область показала явку 34,11%, Полтавская - 41,52%, Ровненская - 35,03%, Сумская - 39,51%, Тернопольская - 35,72%, Харьковская- 38,05%, Хмельницкая - 40,33%, Черкасская область - 39,64%, Черновицкая - 27,91%, Черниговская - 41,69%, Херсонская - 33,7%, город Киев - 34,60%.

Между тем, секретарь ЦИК Наталья Бернацкая сообщила, что голосование на внеочередных выборах в Верховную раду проходит спокойно. По ее словам, фиксируются незначительные нарушения, которые не влияют на его результаты.