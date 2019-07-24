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В Европу снова пришла аномальная жара

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Срезу в нескольких европейских странах зафиксированы рекордно высокие температуры за всю историю метеонаблюдений, сообщает в среду западная пресса.

В частности, рекордно высоких показателей достигли температуры во многих французских городах. Так, в Бордо было 41,2 градусов жары.

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В Бельгии зафиксирована температура в 38,9 градусов по Цельсию, побит рекорд 1947 года.

В Италии из-за жары наивысший уровень опасности объявили в среду сразу в пяти городах - Флоренции, Турине, Больцано, Брешии и Перудже.

В Нидерландах столбик термометра поднялся до 38,8 по Цельсию на юге страны. В стране объявлен оранжевый уровень опасности.

В результате пика жары в Великобритании и Париже зафиксированы сбои в движении поездов.

Во всех районах, наиболее пострадавших от жары, люди ищут спасения в озерах и реках. Со вторника в Темзе без вести пропали трое, столько же утонули в Германии.

Местные власти ввели ограничения на водопользование во многих районах, так как уровень грунтовых и речных вод резко упал.

Синоптики предупреждают, что пик жары еще только предстоит - он придется на четверг. Столбик термометра в некоторых районах Франции может подняться до 43 градусов по Цельсию, а в Италии - до 40, в Великобритании - выше 38,5.

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